ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن قمة ليفربول وسيتي المنتظرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على القمة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، غدًا الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وأبرزت صحيفة (ميرور) غياب حارس السيتى إيدرسون مورايس عن موقعة ليفربول بتصريح المدرب بيب جوارديولا "الحارس كلاوديو برافو قادر على إيقاف أصحاب الصدارة.. لا أشك في ذلك".

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واستعرضت الصحيفة، تصريح بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، الذي قال فيه "بإمكاننا تفجير قنبلة"، في إشارة إلى مواجهة فريقه اليوم مع أرسنال بالدوري.

بدورها، سلطت صحيفة (ديلي ستار)، الضوء على ثقة بيب جوارديولا في الحارس برافو بعنوان "هو ليس دمية".. في حين خرجت صحيفة (الجارديان) بعنوان "حارس ليفربول أليسون بيكر على استعداد لإيقاف المان سيتي".

وتحت عنوان (أظهروا الاحترام)، ذكرت صحيفة (ديلي ميل) أن المدرب بيب يدافع عن حارسه برافو بعد إصابة إيدرسون.