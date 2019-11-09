تقرير.. 4 نجوم قادرون على سد العجز بالمنتخب الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الأوليمبي فوزًا مهما في افتتاحية مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، بتجاوز عقبة مالي بهدف نظيف.

الفراعنة الصغار ضمنوا صدارة المجموعة بعد الجولة الاولى، إثر تعادل الكاميرون وغانا بهدف لكل فريق.

ويلتقي في الجولة المقبلة المنتخب المصري أمام غانا، حيث يحتاج للفوز لضمان التأهل بنسبة كبيرة لنصف النهائي.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو المقررة في صيف 2020.

المنتخب الأوليمبي رغم العشوائية التي بدت خلال أوقات من مباراة مصر ومالي، إلا أن أكثر من لاعب أثبت أحقيته بالتواجد أساسيا، ومثّل نقطة تحول عند استلامه للكرة.

ويأتي أبرز اللاعبين المتألقين مع المنتخب الأوليمبي، والذي يُعد تألقهم في البطولة الإفريقية تحت 23 سنة، مفتاح للانضمام للمنتخب الأول، خاصة أن مراكزهم لا تضم لاعبين حجزوا مقاعدهم بالمنتخب الأول.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد أساسيا خلال مباراة مصر ومالي، ونجح في تسجيل هدف الفوز للمنتخب من رأسية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

مصطفى محمد لعب هذا الموسم مع الزمالك، 4 مباريات بالدوري سجل خلالهم هدف، كما شارك في مباراتين بدوري الأبطال سجل خلالهم هدف.

وأعار الزمالك مصطفى محمد خلال السنوات الثلاث السابقة إلى أندية الداخلية، ثم طنطا، ثم الجيش، وأثبت خلال تجاربه الثلاثة أحقيته بالتواجد أساسيا في صفوف الزمالك.

ولم يستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول على مهاجم أساسي بعد في ظل إصابة مروان محسن، ثم كوكا، فيما ضم مروان حمدي مهاجم دجلة، وحسام حسن مهاجم سموحة.

رمضان صبحي

استطاع شوقي غريب أن يعيد رمضان مرة أخرى إلى مستواه، بعدما بدأ استغلاله في عمق الملعب ليشكل خطورة كبيرة على المرمى، مما كان له أثر كبير في أداء اللاعب في النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر خلال الفترة الأخيرة.

رمضان هو قائد المنتخب الأوليمبي، وشارك في مباراة مالي أساسيا.

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كما تعد تلك البطولة الإفريقية الثانية تحت 23 سنة لرمضان صبحي، حيث سبق في بطولة إفريقيا عام 2015 المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

وشارك رمضان هذا الموسم مع النادي الاهلي 3 مباريات بالدوري سجل خلالهم 3 أهداف، بالإضافة لمباراة بدوري الأبطال.

ولرمضان صبحي 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، خاضهم تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق، حيث لعب بكأس العالم روسيا 2018، وكأس الأمم الإفريقية الجابون 2017.

طريقة لعب رمضان الجديدة ربما تبعده عن المنافسة مع محمود تريزيجية في التواجد بمركز الجناح الأيسر، ويمكنه اللعب في مركز shadow striker واللعب من العمق أكثر، وكذلك تواجد تريزيجية في مركز الجناح الأيمن بأستون فيلا قد يعيد رمضان صبحي لمركز الجناح الأيسر على أن يدخل محمد صلاح للعب في عمق الملعب.

أحمد أبو الفتوح

ظهير أيسر المنتخب الأوليمبي الذي صنع هدف الفوز بتمريرة عرضية رائعة حولها مصطفى محمد برأسه ف المرمى.

لاعب الزمالك المعار لنادي سموحة، شارك هذا الموسم في 3 مباريات وصنع هدفا وحيدًا.

وسبق أن ضم خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الأول، أبو الفتوح لدعم هذا المركز، وشارك أساسيا في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف.

كما ضم أجيري، أبو الفتوح في القائمة الأولية لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة، قبل أن يستبعده من القائمة النهائية.

صلاح محسن

لاعب النادي الأهلي المنضم من إنبي في صفقة قياسية وصلت لـ40 مليون جنيه، شارك بشكل أساسي في مباراة مالي الافتتاحية.

صلاح محسن لعب هذا الموسم مباراتين بدوري الأبطال سجل خلالهم هدفين، ومباراة بالدوري المصري.

وانضم صلاح إلى المنتخب الأول تحت قيادة أجيري، وشارك في 3 مباريات وله هدف، إلا أن عدم مشاركته أساسيا بالنادي الاهلي حال دون انضمامه مجددًا رغم قناعة أجيري به في ذلك الوقت.

صلاح محسن يتميز بالسرعة والقوة، ويمكنه اللعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيمن.