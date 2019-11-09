تشامبرلين يفوز بجائزة لاعب شهر أكتوبر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي فاز الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر أكتوبر. ولعب تشامبرلين 3 مباريات أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج، جينك بدوري أبطال أوروبا وأرسنال بكأس كاراباو خلال شهر أكتوبر، قدم خلالهم أداءً رائعاً. وسجل تشامبرلين هدفين في شباك جينك بدوري الأبطال، بالإضافة إلى هدف رائع سجله في شباك أرسنال بالكأس. وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن تشامبرلين حصل على أعلى نسبة تصويت لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، متفوقًا على زميليه ساديو ماني وفابينيو.

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