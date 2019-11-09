اقترب باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الاحتراف بالدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل. وقال مصدر مقرب للمحمدي في تصريحات خاصة ل "الوفد" ان اللاعب تلقي عرضين من تلقي عرضين من السعودية من نادي الهلال ونادي أهلي جدة الذي يقودة السويسري كريستان جروس الذي يرغب بقوة من ضم اللاعب الذي تابعة خلال فترة قيادة لفريق الزمالك المصري. ويتواجد حالياً باهر المحمدي برفقة المنتخب الوطني استعداداً لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية ومن المقرر ان يواجه منتخب الفراعنة نظيره الكيني يوم الخميس القادم الموافق 13 نوفمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي على اعتاب الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.