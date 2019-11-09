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شاهد.. مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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حرصًا من بوابة الوافد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة وكريستال بالاس، التي تنطلق في الثانية والنصف عصراً على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الممتاز.

ويسعى تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد لمواصلة العروض المميزة، فالفريق منذ الهزيمة من في الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف، لم يفقد أي نقاط

ليفوز في ستة لقاءات متتالية.

ويعيش فريق تشيلسي فترة جيدة مع لامبارد، ففي الأسابيع الأخيرة لم يتلقى سوى هزيمة وحيدة امام مانشستر يونايتد بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما تعادل في الثلاثاء الماضي امام أياكس الهولندي بعد ريمونتادا رائعة للفريق اللندني.

وعلى الرغم من إبتعاد الفريق عن صراع

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صدارة الدوري الإنجليزي، إلا إنه يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة، إلا إن البريميرليج لا يتم حسمه إلا مع المباراة الاخيرة، خاصة وأن الفارق مع ليفربول المتصدر 8 نقاط فقط، وأداء تشيلسي الجيد يضع أمل لجماهيره في تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم.

وعلى الجانب الأخر فإن كريستال بالاس يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فإن محبي البلوز يدركون صعوبة اللقاء، خاصة وأن بالاس من الفرق العنيدة في الدوري الإنجليزي.

 

شاهد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

 

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