شاهد.. مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوافد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس، التي تنطلق في الثانية والنصف عصراً على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد لمواصلة العروض المميزة، فالفريق منذ الهزيمة من ليفربول في الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف، لم يفقد أي نقاطليفوز في ستة لقاءات متتالية.
ويعيش فريق تشيلسي فترة جيدة مع لامبارد، ففي الأسابيع الأخيرة لم يتلقى سوى هزيمة وحيدة امام مانشستر يونايتد بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما تعادل في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي امام أياكس الهولندي بعد ريمونتادا رائعة للفريق اللندني.
وعلى الرغم من إبتعاد الفريق عن صراع
وعلى الجانب الأخر فإن كريستال بالاس يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فإن محبي البلوز يدركون صعوبة اللقاء، خاصة وأن بالاس من الفرق العنيدة في الدوري الإنجليزي.
شاهد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس
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