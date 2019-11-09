موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو.. والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة اليوم السبت، لمواجهة نظيره سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

يدخل برشلونة اللقاء بدافع قوي لتحقيق انتصار يعيد الثقة إلى جماهيره بعد السقوط أمام ليفانتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع سلافيا براج يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة من عدم ثبات النتائج هذا الموسم بشكل واضح فالفريق تلقى 3 هزائم وتعادل في لقاء وحيد، وهو ما لم تعتاد عليه جماهير

البلوجرانا.

ويبحث حامل لقب الدوري الاسباني الموسم الماضي عن تحقيق إنتصار ليضمن بقاءه في الصدارة، خاصة مع الصراع المحتدم على المركز الأول والذي لم تشهده الليجا منذ فترة طويلة.

فبرشلونة يحتل المركز الثاني بـ 22 نقطة متفوقًا على ريال مدريد، فيما يأتي رريال سوسييداد في المركز الأول بـ 23 نقطة وإن كان الفريق لعب مباراة زائدة عن البرسا والنادي الملكي والمؤجل لهما لقاء الكلاسيكو، فيما يحتل المركزين الرابع والخامس

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كل من أتلتيكو مدريد واشبيلية بـ 21 نقطة، وذلك التقارب في النقاط يجعل لاعبي برشلونة حذرين من عدم فقدان أي نقاط أخرى، خاصة وأن ذلك سيعني فقدان صدارة الترتيب.

وعلى الجانب الأخر فإن فريق سيلتا فيجو يحتل المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط، إلا أن ذلك لا يعني إنه سيكون لقمة سائغة لبرشلونة، فالفريق يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية لتحسين موقعه بجدول الدوري الإسباني، ليحاول الإبتعاد مبكراً عن دائرة الهبوط.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،

الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة،

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3