مدرب شباب طائرة الأهلي: بطولة منطقة القاهرة خطوة جيدة للاعبي الفريق

عبر حسام شعراوي مدرب فريق النادي الأهلي لشباب الكرة الطائرة« 19 سنة» عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة، لافتا إلى أنها خطوة جيدة للاعبين بعد مسيرة مميزة وانتصارات مستحقة على حساب فرق قوية.

وأوضح أن بطولة القاهرة واحدة من أرقى بطولات المناطق على مستوى الجمهورية لما تضمه من فرق قوية وعناصر مميزة على الرغم من الصعوبات التي تمثلت في ضيق فترة الإعداد واستدعاء عدد كبير

من اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة، لافتا الى إنها دافع قوي للفوز ببطولة الجمهورية.

وأشار شعراوي إلى أن إشادة محمد مصيلحي المدير الفني ورئيس الجهاز بإنجاز الفريق وسام على صدور الجميع، وتدفع الفريق لتقديم أفضل ما لديه؛ حتى يظل عند حسن الظن خلال الفترة المقبلة.