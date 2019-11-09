شاهد.. ليفربول يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

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حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة المسلمين بالمولد النبوي الشريف، الموافق اليوم السبت الموافق 12 ربيع الأول.
ونشر النادي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة معلقًا عليها قائلًا: "نادي ليفربوليهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير".
جدير بالذكر، أن فريق ليفربول يلعب ضمن صفوفه لاعبان مسلمان وهما المصري محمد صلاح، والسنغالي
ويختتم فريق ليفربول اليوم تدريباته لمواجهة مانشستر سيتي غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
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