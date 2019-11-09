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راحة 24 ساعة لفريق يد الأهلي

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منح السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة اليوم السبت، بعد الفوز على طلائع الجيش

في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

ومنح ليندجرين اللاعبين راحة من أجل التقاط الأنفاس بعد مباراة الأوليمبي التي

أقيمت في الإسكندرية الخميس، ومباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس الجمعة وحقق الفريق الفوز خلالهما.

ويعود اللاعبون إلى التدريبات الجماعية غدًا الأحد استعدادا للمباريات المقبلة في البطولة، حيث يخوض الجميع تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد.

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