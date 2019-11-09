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تعرف على تاريخ مواجهات الهلال السعودي وأوراوا الياباني

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني مساء اليوم، السبت على استاد جامعة الملك سعود في نهائى بطولة دورى أبطال آسيا موسم ٢٠١٩.

تأهل نادي الهلال السعودي بعد الفوز على فريق السد القطري بمجموع

اللقائين بنتيجة ٦ - ٥، في حين تأهل نادي أوراوا ريد ديامونذز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

 

نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال السعودي وأوراوا ريد ديامونذز في دوري أبطال آسيا :

التقى الهلال بفريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعدما تعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الملك فهد بالسعودية، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد، على ملعب ملعب سايتاما.

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