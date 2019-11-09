تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، إلى كلاسيكو ألمانيا بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني،"البوندزليجا".
يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات كبيرة، بعد الفوز على إنتر ميلان، في دوري الأبطال، إذ كان دورتموند. متأخرًا بالنتيجة بهدفين دون رد، قبلأن يقلب النتيجة إلى ٣-٢، ويقتنص الثلاث نقاط.
من المحتل أن يدخل دورتموند المباراة بتشكيل مكون من:
رومان بوركي في حراسة المرمى.
في الدفاع: أشرف حكيمي، أكانجي، ماتس هوملز، نيكو سشلز
في الوسط: أكسيل فيتسيل، جوليان فيجل، جوليان براندت
في الهجوم: سانشو، جوتزه، ثورجان هازارد.
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