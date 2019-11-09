تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بكلاسيكو ألمانيا

تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، إلى كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، "البوندزليجا".

يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل اقتناص الثلاث نقاط، من أجل خطف الصدارة من بوروسيا مونشجلادباخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٢٢ نقطة، يأتي خلفه بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد ١٩

نقطة، بينما يحتل بايرن ميونيخ المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة.

مانويل نوير في حراسة المرمى

في الدفاع: بافارد، خافي مارتينيز، دافيد آلابا، ألونسو دافيز

في الوسط: جوريتزكا، كوشوا كيميتش، توماس مولر

في الهجوم: كينجسلي كومان، ليفاندوسكي، سيرجي جنابري