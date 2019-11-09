تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، إلى كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، "البوندزليجا".
يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل اقتناص الثلاث نقاط، من أجل خطف الصدارة من بوروسيا مونشجلادباخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٢٢ نقطة، يأتي خلفه بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد ١٩
ومن المنتظر أن يدخل بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:
مانويل نوير في حراسة المرمى
في الدفاع: بافارد، خافي مارتينيز، دافيد آلابا، ألونسو دافيز
في الوسط: جوريتزكا، كوشوا كيميتش، توماس مولر
في الهجوم: كينجسلي كومان، ليفاندوسكي، سيرجي جنابري
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بكلاسيكو ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.