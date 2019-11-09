المجموعة الثانية.. قمة مرتقبة بين "النسور الخضر" و"الأفيال البرتقالية"

تشهد الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من منافسات النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة قمة غرب أفريقية مرتقبة بين نيجيريا وكوت ديفوار مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة.

كانت البطولة قد افتتحت مساء الجمعة في حضور قيادات الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث تفوق منتخب مصر على نظيره المالي (1 – 0) وتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الكاميرون وغانا اللذان تعادلا (1 – 1) في اللقاء الثاني.

صافرة مصرية وثأر قديم

تحت إدارة الدولي المصري محمد معروف وبذكريات لقاءهما معا في ربع نهائي دورة بكين 2008 يتجدد الموعد بين العملاقين في لقاء قمة أو نهائي مبكر للبطولة.

"النسور الخضر" ضمنوا التواجد في النهائيات للمرة الثالثة تواليا على حساب الثنائي العربي ليبيا والسودان بعد أن عوضت خسارتها أمام "أحفاد المختار" بهدفين في ذهاب المرحلة الثانية وفازت إيابا برباعية ’ ثم

تكرر السيناريو مع "صقور الجديان" في المرحلة الثانية بالسقوط بهدف في أم درمان ثم جاء الرد بخماسية في اللقاء الثاني.

من جانبه استعاد منتخب "الأفيال البرتقالية" موقعه بين الثمانية الكبار بعد أن غاب عن بطولة 2015 عندما تخطى منتخب النيجر في المرحلة الثانية للتصفيات بفوزه (2 – 1) خارج أرضه ذهابا و(6 – 1) أيضاً في لقاء الإياب’ ثم صعد على حساب غينيا في المرحلة الحاسمة بخسارته (0 – 1) على أرضه وفوزه (2 – 1) في كوناكري.

Advertisements

نجوم بالملايين

كلا الطرفين حشد قوته الضاربة من أجل الحلم الأولمبي حيث استدعى إماما إماباكابا المدير الفني لمنتخب نيجيريا 11 محترفاً أبرزهم القائد كليتشي نواكالي لاعب وسط هويسكا الإسباني وأفضل لاعب في مونديال الناشئين في تشيلي 2015

ولاعب ماينز الألماني تايو أونيي.

أما حيدرا سواليو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار فقد وجه الدعوة إلى 18 محترفا من 10 دول في أوروبا وأمريكا الشمالية واسيا أبرزهم كريستيان كوامي لاعب جنوى الإيطالي وإبراهيم سانجاري لاعب تولوز الفرنسي وحامد جونيور لاعب ساسولو الإيطالي أصحاب الـ 22 والـ 15 و الـ14 مليون يورو على الترتيب وهم أغلى لاعبي البطولة.

سجل رائع في الألعاب الأولمبية

منتخب نيجيريا (حامل اللقب) يبحث عن تحقيق انتصار يبدأ به مشواره في الطريق للمشاركة الأولمبية الثامنة بعد أن سجل حضوره في دورات 1968 و1980 و1988 و1996 و2000 و2008 و2016 وتمكن من تحقيق أفضل النتائج بين كل منتخبات القارة بتتويجه بذهبية أتلانتا 96 وفضية بكين 2008 وبرونزية ريو 2016.

أما منتخب كوت ديفوار فيأمل في التأهل للنهائيات الأولمبية للمرة الثانية بعد غياب دام منذ دورة 2008 في بكين عندما تجاوز الدور الأول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من فوزين على صربيا وأستراليا بعد الخسارة في البداية أمام الأرجنتين لكنه ودع من ربع النهائي بالخسارة أمام نيجيريا (0 – 2) وهو ما يجعله يخوض هذا اللقاء من أجل رد الاعتبار.