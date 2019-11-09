نتيجة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يترقب عشاق نادي تشيلسي مباراة كريستال بالاس فى إفتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن عصر اليوم السبت 9-11-2019 فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وكانت أخر مواجهة بين نادي تشيلسي ونادي كريستال بالاس الموسم الماضي 2018-2019 فى الجولة 20 والتي انتهت بفوز البلوز بهدف من إمضاء لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي والتي اقيمت على ملعب كريستال بالاس “ملعب سيلهرست بارك.

ويدخل البلوز اللقاء وهو فى المركز الرابع من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 23 نقطة متساوياً مع نادي ليستر سيتي ثالث ترتيب الجدول, ويأتي ثانياً مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة والذي تنتظره مباراة قوية امام ليفربول متصدر البريميرليج والمقرر اقامتها مساء يوم الاحد فى قمة الجولة.

ويدخل كريستال بالاس اللقاء في المركز التاسع من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 15 نقطة متساوياً مع ثامن الجدول نادي برايتون, وكان كريستال بالاس قد خسر الجولة الماضية على ملعبه امام ليستر سيتي بنتيجة 2-0.

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وكانت آخر مباراة لتشيلسي على ملعبه الاسبوع الماضي امام نادي اياكس الهولندي فى دوري ابطال اوروبا والتي شهدت تأخر البلوز بنتيجة 4-1 ليعود فى المباراة ويتعادل 4-4 فى مباراة ممتعة ومثيرة.

وأهم غيابات البلوز امام كريستال بالاس بداعي الاصابة كلاً من ( جورجينيو-روبن لوفتوس تشيك-روديجر), ومن المحتمل عدم مشاركة اللاعب ميسون ماونت فى بسبب الإرهاق.

إليكم جدول آخر 10 مواجهات بين تشيلسي وكريستال بالاس فى البريميرليج: