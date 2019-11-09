اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الهلال جول يا هلال

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الهلال ضد اوراوا .. تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء الوطن العربي وعشاق نادي الهلال السعودي نحو ملعب استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمتابعة المباراة المرتقبة امام منافسه الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد اوراوا

ويستعد الفريق السعودي للمباراة المرتقبة على قدم وساق وسط مساندة غير عادية للزعيم قبل مواجهة الفريق الياباني المدجج بالنجوم والذي يعد أحد أقوى فريق البطولة الأسيوية خلال السنوات الماضية.

ويستضيف الهلال الفريق الياباني على ملعب محيط الرعب يوم السبت المقبل، في مباراة الذهاب، علمًا بأن لقاء الإياب سيكون يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

الهلال ضد اوراوا

الهلال ضد اوراوا

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ووصل إداريو أوروا ريد دايموندز الياباني إلى الرياض الأربعاء الماضين حاملين 17 عربة نقل للعفش، تحتوي على الملابس والمستلزمات الرياضية بالإضافة إلى أطعمة يابانية تقليدية.

مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال أسيا بدون تقطيع

وقال ناكامورا شوزو مدير الفريق: وصلنا إلى الرياض بعد رحلة طويلة وسنحاول تفادي فارق الوقت، لم نستطع المجيء إلى السعودية باكراً، لأننا ارتبطنا بمباراة في الدوري الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال أسيا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال أسيا بدون تقطيع

ويأمل الفريق السعودي الحصول على نقاط مباراة الذهاب قبل لقاء العودة خاصة وأن مباراة الاياب لن تكون بالسهولة التي يتوقعها الجميع خاصة وان الفريق الياباني يمتلك خط هجومي ناري قد يكون السبب في فوز الفريق حال عدم القدرة على الوقوف أمامهم لذلك ستكون مباراة الذهاب ستكون وسط أنصاره المتوقع احتشادهم في الملعب بشكل كبير.