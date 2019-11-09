اونلاين | "قناة الاتحاد الاسيوي" كول كورة AHilal مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLU

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قناة الاتحاد الاسيوي" كول كورة AHilal مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLU والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات تفصلنا عن قمة النهائي الاسيوي المنتظر , ولاننا لانفوت فرصة مشاركتكم بكل جديد حول الرياضة المحلية والعربية والعالمية , فاننا ننشر لكم عبر هذا المقال تفاصيل توضح كل ماتودون معرفته عن مباراة الهلال واوراوا في ذهاب نهائي ابطال اسيا 2019 , موعد المباراة والقناة الناقلة والنتيجة النهائية بختام مجريات اللقاء .

موعد مباراة الهلال واوراوا

نحن وانتم وجميع عشاق كرة القدم الاسيوية والسعودية على موعد لحضور قمة ذهاب نهائي أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي ونادي اوراوا ريد دياموندز الياباني ومتابعة مجريات هذه القمة المقامة على ارضية أستاد جامعة الملك سعود بالرياض .

وسوف يكون موعد المواجهة بتاريخ اليوم السبت 9 نوفمبر 2019 – 12 ربيع الاول 1441 بتوقيت البث المباشر عند الساعة الـ 19:30 مساءً بتوقيت السعودية , عند الساعة الـ 18:30 بتوقيت مصر , عند الساعة الـ 20:30 بتوقيت الامارات , عند الساعة الـ 16:30 بتوقيت جرينتش .

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القناة الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

تنفرد مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية بنقل مجريات لقاء الهلال امام اوراوا مساء اليوم السبت 9 نوفمبر الجاري , وذلك ضمن الحقوق الخاصة بها بالبث المباشر لجميع مواجهات دوري ابطال اسيا 2019 .

وسوف يتم عرض بث مشاهدة مباراة الهلال واوراوا مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية عبر قناة بي ان الرياضية الاولى بتعليق حفيظ دراجي , قناة الكأس القطرية الثالثة بتعليق خالد الحدي , قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الاسيوي يتعليق فهد العتيبي .

وفي نبذة عن اخر اخبار استعدادات لاعبي الهلال السعودي للقاء اوراوا الياباني , فقد نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزعيم عبر تويتر ماجاء في المؤتمر الصحفي من تصريحات عبر خلالها حارس الهلال “المعيوف” عن عزم لاعبي فريقه للفوز باي ثمن بهذا اللقاء , وضمان كسب النتيجة امام الفريق الياباني بتحقيق الفوز بالاسيوية للعام 2019 من اللقاء الاول “مباراة الذهاب” لضمان التاهل وحتى ترتفع معنويات اللاعبين في لقاء الاياب .