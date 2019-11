اونلاين | "يلا شووت" MATCH NOW قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يلا شووت" MATCH NOW قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لشركة صلة الرياضية عبر موقع “تويتر”، قبل قليل عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال وأوراوا عبر موقع تذاكر الهلال، قبل أن يعلن عن نفادها بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني جاءت على النحو التالي: 50 ريالًا موحدة أفراد وعائلات B-H، 300 ريال موحدة الواجهة F-D-E. فيما بلغ سعر المنصة الفضية التي تستقبل الأفراد والعائلات لحضور مباراة الهلال وأوراوا 1800 ريال، و2500 ذهبية أفراد وعائلات، 3 آلاف ريال بلاتينية أفراد وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية أفراد بلس إلى 5 آلاف ريال. وأشارت شركة “صلة” إلى أن القسم A مخصص للفريق الضيف، أوراوا الياباني أمام الهلال، وتبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.

