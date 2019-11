اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة اوراوا ضد الهلال بث مباشر Hilal NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الهلال NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة اوراوا ضد الهلال بث مباشر Hilal NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الهلال NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على الأسطورة يوتيوب، في أهم مباريات اليوم السبت 9-11-2019، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا 2019، على ملعب محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض. نادي الهلال السعودي بات الآن على بُعد خطوات من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه أولاً تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الذهاب المقرر اليوم السبت قبل أن يُفكر في الطريقة التي سيحتفل بها على منصة التتويج في اليابان باللقب الذي طال انتظاره منذ. رفاق الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز متصدر لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 10 أهداف سيتحتم عليهم نسيان ما جرى أمام أوراوا بالذات في نهائي عام 2017، وبدء صفحة جديدة لتفادي الضغط العصبي والتسرع أمام المرمى. Advertisements وجه نجم نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق “أحمد حسام ميدو” بعض التحذيرات إلى لاعبي نادي الهلال السعودي، في حديث خص به القناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019. ميدو الذي درب نادي الوحدة السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويدرب حاليًا نادي مصر المقاصة، حذر الهلال من السرعات العالية التي يتمتع بها فريق أوراوا ريد الياباني، وإلا قد يواجه نفس سيناريو مباراة إياب نصف النهائي عندما خسر من السد القطري. وقال ميدو للقناة الإخبارية السعودية “المباراة ليست بالسهلة، مواجهة صعبة جدًا. يجب أن تكون أحداث نصف نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري درس لكل لاعب من لاعبي الهلال”. وأضاف “إذا تكررت نفس الأخطاء الدفاعية التي اُرتكبت من قبل أمام الفريق الياباني، سيواجه الهلال مشكلة حقيقية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يتمتع أوراوا بسرعات عالية ومهارات فردية، وهذا أكثر ما أخاف على الهلال منه”.

