رياضة | مصطفى محمد مطلوب في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد مطلوب في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضع بعض شركات التسويق الأوروبية اللاعب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي تحت الأنظار حاليا لتسويقه بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويعتبر اللاعب من أهم المواهب بين صفوف المنتخب الأوليمبي وعنصر لاغنى عنه لما يتمتع به من مهارة وامكانيات عالية.

وتضع إحدى شركات التسويق الأوروبية اللاعب تحت الأنظار ومراقبته خلال البطولة الافريقية للوقوف على مستواه وإرسال أحد المندوبين إلى مصر لمتابعة مباريات المنتخب الأوليمبي الوطني وتقديم تقرير شامل عن اللاعب للبدء في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وجلب عرض مميز له في أوروبا بعدما أشادوا به من قبل وأثنوا على مستواه بعض مشاهدة بعض التسجيلات له خلال بعض المباريات في بطولة الدوري المصري والمنتخب الأوليمبي.

وسجل اللاعب هدف فوز المنتخب الأوليمبي في مباراة مالي بالأمس في افتتاح البطولة.

وأعاد الزمالك لاعبه مطلع الموسم الجاري بعد تألقه مع الأندية المختلفة التي لعب لها في الفترات الماضية.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.