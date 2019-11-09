رياضة | ميسي يهدد استمرار شتيجن مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهدد استمرار شتيجن مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد أندريه تير شتيجن حارس الفريق والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الكتالوني في صيف عام 2021 بعد أن انضم إليه في عام 2014 مع شتيجن، قادما من بوروسيا مونشجبلادباخ الألماني نظير 19 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يرفض زيادة راتب شتيجن في الوقت الحالي لأن رواتب لاعبي الفريق وصلت إلى الحد الأقصى تقريبا (671.429) مليون يورو سنويا.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة بـ 45 مليون يورو سنويا، بالإضافة لعائدات حقوق الصورة والإعلانات.