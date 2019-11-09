رياضة | زيدان يشعل فرنسا بسبب "فتاه المدلل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يشعل فرنسا بسبب "فتاه المدلل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشكل غير مباشر من ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ضم نجمه كريم بنزيما بعد استبعاده في الفترة الأخيرة بسبب واقعة ابتزازه لزميله ماتيو فالبوينا منذ أكتوبر 2015.

وقال زيدان لصحيفة ليكيب "لا شك أن منتخب فرنسا يحتاج لجهود كريم بنزيما، فهو الأفضل في مركزه.. أعلم أن كريم بنزيما يرغب في العودة للديوك، لقد أراد دائمًا اللعب، لكني لا أعرف ما حدث داخليًا".

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وأضاف زيدان: "من الناحية الفنية فإن كريم بنزيما يستحق التواجد ضمن كتيبة المنتخب الفرنسي، لكني لا أتحكم في الاختيارات".