رياضة | 3 ضربات قوية لقنوات بي إن سبورتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ضربات قوية لقنوات بي إن سبورتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أمس الجمعة ضربه قوية جديدة وغير متوقعة بخصوص بطولات قارة إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي يوجه أولى الضربات لبي إن سبورتس

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضربة قوية لقنوات بي إن سبورتس بإلغاء التعاقد مع شركة "لاجاردير" المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

وبهذا يكون الكاف قد أنهى سيطرة بي إن سبورتس واحتكارها لإذاعة بطولات إفريقيا عبر قنواتها فقط بشكل حصري.

ضربه ثانية من الاتحاد الآسيوي

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كما تلقت قنوات بي إن سبورتس ضربة ثانية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث أصدر الاتحاد السعودى لكرة القدم بيان بإلغاء احتكار قنوات بى إن سبورتس لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية فى المملكة.

ضربه ثالثة من قارة أوروبا

كما تلقت بي إن سبورتس ضربه ثالثة قوية حيث فشلت فى السيطرة على بث المباريات الأوروبية فى فرنسا بعدما خسرت حقوق نقل مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى هذه الدولة.

وبلغت خسائر قناة بي إن سبورتس فى فرنسا مليار يورو بعد إنهاء 800 ألف شخص اشتراكتهم مع القناة، بعد خسارة حقوق نقل دورى الأبطال والدورى الأوروبي.

البطولات الجارية حاليا في إفريقيا

وتقام حاليا بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو في مصر بمجموعتين كل مجموعة تحتوي على 4 منتخبات من القارة.