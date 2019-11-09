رياضة | عاجل.. كلوب يرفض ضم كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلوب يرفض ضم كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فكرة التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية بدعوى ارتفاع سعره.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا يمكن شراء مبابي في الوقت الحالي ومعظم الأندية لن تقدر على سعره ونحن من ضمن هذه الأندية التي سيكون من الصعب عليها التوقيع معه".

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وأضاف كلوب: "لا يمنعنا من ضم مبابي سوى الأموال فلا يوجد أسباب رياضية لرفض الصفقة ولا مجال لضمه.. متأسف لقتل هذه القصة".

كانت تقارير صحفية قد ربطت فكرة كلوب ببيع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لشراء مبابي.