رياضة | الموقف النهائي لإصابة حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقف النهائي لإصابة حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر موقف حسين الشحات جناح فريق الأهلي من المشاركة فى مباراتى المنتخب أمام كينيا وجزر القمر بعد الإصابة أمام ليبيريا في المبارة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف حمدي فتحي.
وأوضح أن الشحات التى تعرض لها بسيطة مشيرًا إلى أن الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبوالعلا أكد جاهزية اللاعب لمباراتى كينيا وجزر القمر بعد إصابته بكدمة فى الركبة.
كان منىتخب مصر قد فاز بهدف يتيم على ليبيريا وهو ما لم يعجب الجماهير المصرية غير الراضية عن أداء الفراعنة مع حسام البدري المدير الفني للفريق.