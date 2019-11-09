رياضة | برنامج خاص في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع وماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين؛ للبدء في تنفيذه بعد غدٍ الإثنين استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ ؛ حيث حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد العودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي عقب خوض معسكر إعداد في دبي.

يذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال منافسات الدوري وأيضا لانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس بالعاصمة التونسية.