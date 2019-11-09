رياضة | الأهلي يرتب لرحلة النجم الساحلي

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت؛ لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية؛ لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يأتي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.