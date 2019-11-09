رياضة | انقلاب إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فابيو كابيلو المدير الفني السابق لميلان الإيطالي أن أن التعاقد مع إبراهيموفيتش سيكون انقلابًا في الكالتشيو.

وقال كابيلو في مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، قبل موقعة يوفنتوس وميلان غدًا الأحد: "تعرض ميلان لسوء حظ ليتم بيعه إلى شخص لا يملك الموارد اللازمة لإدارة نادٍ عالمي.. والآن يوجد شركة إليوت، لكنها تعطي الأولوية للحسابات وسد الديون السابقة، لكنهم أجروا اختيارات خاطئة لبعض اللاعبين".

وتابع: "كن واقعيًا ميلان هذا لا يستطيع أن يحلم بضم زلاتان إبراهيموفيتش وإن حدث ذلك سيكون بمثابة انقلاب لفريقه القديم.. ستكون خطوة رائعة، لن يأت إبرا فقط لقضاء الشتاء في ميلانو، لا يزال بإمكانه إحداث الفارق في إيطاليا".