رياضة | مانويل جوزيه يشرح كيف حقق بطولات الأهلي بـ3 مدافعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه يشرح كيف حقق بطولات الأهلي بـ3 مدافعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي النار على دفاع سبورتينج لشبونة البرتغالي بدعوى عدم قدرتهم على البناء من الخلف واستشهد بتدريبه للقلعة الحمراء.

وقال مانويل جوزيه لقناة "ار تي بي 3" البرتغالية إن الجيل الحالي من دفاع لشبونة هو الأسوأ في التاريخ مشيرًا إلى أن كشافة الفريق يبدون أنهم كانوا غائبين عن الوعي.

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وأضاف جوزيه: "اللعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع اعتمدت عليها 8 سنوات مع الأهلي، و4 سنوات مع بوافيستا لكن يجب أن تكون هناك استراتيجية عندما يحصل قلب الدفاع على الكر فعلى المهاجم أن يتقدم للأمام لسحب الملعب معه ويحرك قلب الدفاع الكرة".

وتابع جوزيه: "خلال هذه الطريقة نستطيع أن نضع هؤلاء اللاعبين الخمسة من المنافسين في حالة فقدنا الكرة في وضعية تسلل حتى يعود الليبرو إلى مركزه الجديد.. أما في سبورتينج فعندما يملك الدفاع الكرة تبدو غريبة عليه".