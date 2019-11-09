رياضة | نجم أرسنال يوافق على طلب ريال مدريد.. الصفقة المميزة تقترب من البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال يوافق على طلب ريال مدريد.. الصفقة المميزة تقترب من البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بخصوص اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع مهاجم إفريقي محترف بالدوري الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، بسبب فشل الصربي لوكا يوفيتش في الظهور بالمستوي المنتظر منه مع الملكي.

وأشارت التقارير أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الجابوني إيمريك بيير أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي وهداف البريميرليج في الموسم الماضي، وذلك بعد تألقه رفقة الجانرز خلال المواسم الأخيرة.

وأوضحت الصحف الإنجليزية أن أوباميانج يرحب بالرحيل عن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل، وذلك بسبب تراجع مستوي الجانرز وابتعاده عن المنافسة في معظم البطولات التي يشارك فيها بالموسم الحالي، ويرغب المهاجم الجابوني في الانتقال لفريق جديد لحصد البطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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وأكدت التقارير أن أرسنال أبرم اتفاقا مع لاعبه بيير إميريك أوباميانج لدراسة أي عروض تقدم له في الفترة المقبلة، واشترط مسؤولي النادي الإنجليزي الحصول على 80 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل، ويعتبر هذا المبلغ ضخم ولن يقبل ريال مدريد الموافقة عليه، لذا يتوقع إقحام الريال الكولومبي رودريجيز في صفقة تبادلية لضم أوباميانج.

وشارك أوباميانج (30 عامًا) في 13 مباراة مع أرسنال هذا الموسم وسجل 9 أهداف، وينتهي عقد اللاعب في 2021.

الجدير بالذكر أن أوباميانج انتقل لصفوف نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند ولعب 78 مباراة وسجل 50 هدفًا، وحصد جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.