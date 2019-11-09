رياضة | مفاجآت في تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع فريق برشلونة لتعويض خسارته في المباراة الماضية والعودة لسكة الانتصارات مجددًا وذلك عندما يستقبل فريق سيلتافيجو على ملعبه مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويأمل رجال المدرب أرنستو فالفيردي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة.

واستعاد الفريق الكتالوني جهود الثنائي لويس سواريز وأرثور حيث من المتوقع الدفع بهما في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام سيلتافيجو اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في مباراة اليوم كالتالي :-

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حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - جونيور فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : لويس سواريز - ميسي - أنطوان جريزمان