رياضة | عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الأهلي على صرف النظر عن صفقة ضم البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتسببت مشاركة تراوري مع بيراميدز في الكونفيدرالية في تراجع الأهلي عن الصفقة لأنه في حالة التعاقد معه لن يتمكن من المشاركة مع القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

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وينوي الأهلي فتح باب المفاوضات مع بيراميدز لضم تراوري في الميركاتو الصيفي خلال شهر يناير المقبل بعدما نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.