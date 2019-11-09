رياضة | تشكل ريال مدريد المتوقع ضد إيبار في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكل ريال مدريد المتوقع ضد إيبار في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض تعادله في المباراة الماضية على ملعبه أمام ريال بيتيس.
ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح على جالطة سراي التركي بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إيبار.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - توني كروس
خط الهجوم : رودريجيو - كريم بنزيما - إيدين هازارد