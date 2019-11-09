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جاياردو يرد علي اهتمام برشلونة بالتعاقد معه 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

جاياردو

نشر موقع "ريكورد" المكسيكي تصريحات جاياردو لوسائل الإعلام ، والتي تحدث فيها عن اهتمام الفريق الكتالوني برشلونة بالتعاقد معه ، ليكون خليفة المدرب الاسباني "فالفيردي" علي مقاعد البدلاء .

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وقال جاياردو؛ لم اسمع احدا علي وجه التحديد ولا اعتقد ان اي طرف آخر سيقوم بالمبادرة ، مع العلم اننا في مرحلة حاسمة للفريق وأمامنا مباريات مهمة للغاية .

واضاف ؛ لايوجد شئ سيمنعني عن تحقيق الاهداف التي تنتظرنا ، لا يمكنني تحمل كل ذلك لانني لم ولن افعل ذلك في الوقت الحالي وليس لدي ما اقوله حول ذلك النوع من الشائعات .

وسيواجه ريفر بليت نظيره فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس ، يوم ٢٣ من الشهر الجاري .

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