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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن غياب نجم الفريق للإصابة والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
اعلن فريق باريس سان جيرمان عن غياب نجمه الفرنسي "كيليان مبابي" عن المباراة القادمة امام "بريست" في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة .
وتعرض "مبابي" لإصابة في مباراة فريقه الماضية امام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا ، والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدف نظيف .
واضاف النادي ان تشخيص اصابة اللاعب هي في عضلات القدم ، ولم يذكر النادي فترة الغياب التي سيمر بها مبابي ، فسوف تعتمد فترة غيابه علي تحسن الإصابة .
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب العام برصيد ٢٧ نقطة ، بفارق ٧ نقاط عن اقرب منافسيه أنجيه والذي يحتل وصافة الجدول رصيد ٢٠ نقطة .
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