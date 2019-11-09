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كونتي يستهدف نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي القادم 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

جيرود

يسعي المدرب الايطالي مدرب فريق انتر ميلان "انطونيو كونتي" بالحصول علي خدمات مهاجم الفريق الانجليزي تشيلسي في يناير القادم . 

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ويرغب "كونتي" في التعاقد مع المهاجم "جيرود" في الفترة القادمة من اجل دخوله في مداورة مع مهاجمين الفريق البلجيكي لوكاكو والارجنتيني لوتارو مارتنيز لتجنب الإصابات

الجدير بالذكر ان المهاجم الدولي الفرنسي قد خرج من حسابات المدرب الانجليزي "فرانك لامبارد" في ظل فترة التألق التي يقدمها المهاجم الشاب "ابراهام" 

ويحتل الانتر المركز الثاني في الدوري الايطالي برصيد ٢٨ نقطة ، خلف المتصدر يوفنتوس برصيد ٢٩ ، بفارق نقطة واحدة .

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