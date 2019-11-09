شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

تقام اليوم السبت الكثير من المواجهات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات القارية، أبرزها مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا، ومباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني.



موعيد مباراة الهلال ضد أوراوا في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة

الهلال السعودي x أوراوا الياباني، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

نيجيريا x كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

جنوب أفريقيا x زامبيا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام 2:30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بيرنلي x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

نيوكاسل x بورنموث، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

توتنهام x شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ساوثهامبتون x إيفرتون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

ليستر سيتي x أرسنال، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا x غرناطة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إيبار x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة x سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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بريشيا x تورينو، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان x هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي x جنوى، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بادربورن x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

شالكه x دوسلدورف، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ماينزx يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

هيرتا برلين x لايبزيج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بايرن ميونيخ x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بريست x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ليل x ميتز، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو x ديجون، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

السد x نادي قطر، تقام المباراة في تمام 4:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

يوسفية برشيد x الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

الصفاقسي x إتحاد بن قردان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.