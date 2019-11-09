شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في التشكيل المتوقع لقمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 يفتتح استاد "أليانز أرينا" أبوابه لاستضافة قمة الدوري الألماني والتي تجمع فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز، والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط للاقتراب من بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة. ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: مانويل نوير. خط الدفاع: دافيد ألابا - خافي مارتينيز - بنجامين بافارد - جوشوا كيميتش. خط الوسط:خافي مارتينيز - تياجو ألكانتارا - سيرجي جنابري - فيليب كوتينيو - توماس مولر. Advertisements خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي. بينما من الممكن أن يدخل بروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رومان بوركي. خط الدفاع:نيكو شولز - ماتس هوملز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي. خط الوسط: جوليان فيجل - أكسيل فيتسل- تورجان هازارد - جوليان براندت - جادون سانشو. خط الهجوم: ماريو جوتزه. ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد، بينما يقع بايرن ميونخ المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتللقى الهزيمة في مباراتين.

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