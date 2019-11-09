انتر ميلان يستهدف نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي القادم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

يسعي المدرب الايطالي مدرب فريق انتر ميلان "انطونيو كونتي" بالحصول علي خدمات مهاجم الفريق الانجليزي تشيلسي في يناير القادم .

Advertisements

ويرغب "كونتي" في التعاقد مع المهاجم "جيرود" في الفترة القادمة من اجل دخوله في مداورة مع مهاجمين الفريق البلجيكي لوكاكو والارجنتيني لوتارو مارتنيز لتجنب الإصابات

الجدير بالذكر ان المهاجم الدولي الفرنسي قد خرج من حسابات المدرب الانجليزي "فرانك لامبارد" في ظل فترة التألق التي يقدمها المهاجم الشاب "ابراهام"

ويحتل الانتر المركز الثاني في الدوري الايطالي برصيد ٢٨ نقطة ، خلف المتصدر يوفنتوس برصيد ٢٩ ، بفارق نقطة واحدة .