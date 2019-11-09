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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في التشكيل المتوقع للهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق أوراوا الياباني اليوم السبت في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة الملك سعود في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري في الدور السابق، أما أوراوا الياباني فقد انتصر على غاونغجو إفرغراند الصيني.
ومن المتوقع أن يدخل رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عبد اللطيف المعيوف.
خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، جانغ سو، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، جيوفينكو، أندري كاريلو، سالم الدوسري.
خط الهجوم: جوميز.
بينما من المتوقع أن يدخل فريق أوراوا اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: هاروكي فوكوشيما.
خط الدفاع: تومواكي ماكينو، دايسوكي سوزوكي، تاكويا أيوانامي.
خط الوسط: دايكي هاشيوكا، إيفرتون دا سيلفا، آبي، تاكاهيرو سكيني.
خط الهجوم: فابريسيو دوس سانتوس، شينزو كروكي، كازوكي ناكساوا.
وستكون مباراة العودة بين نادي الهلال ضد أوراوا في اليابان يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر على استاد سايتاما.
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