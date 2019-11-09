شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض إعارة على لطفى لإنبى.. والبديل من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الأهلى، إعارة على لطفى حارس الفريق الأحمر إلى إنبى، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد طلب النادى البترولى الحصول على خدمات الحارس لدعم هذا المركز فى فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء رفض مسئولى الأهلى نظراً لقيد على لطفى فى قائمة الفريق الأحمر المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، وكان الحارس قد انتقل من إنبى إلى قلعة الجزيرة فى وقت سابق قبل أن يطلب مسؤولى النادى البترولى استعادته فى الموسم الجارى على سبيل الإعارة من الأهلى.

وفى هذا الصدد، يبحث مسئولو إنبى دعم هذا المركز فى شهر يناير المقبل، لذا يكثف مسئولو النادى البترولى المفاوضات مع محمد أبو جبل حارس الزمالك لاستعارته من القلعة البيضاء فى انتقالات الشتاء ورغم رفض مسئولى الأبيض الاستغناء عن حارسه فى الوقت الحالى لقيده أيضاً فى قائمة الفريق المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا إلا إنه حتى الآن لم يغلق مسؤولى النادى البترولى باب المفاوضات حول ضمه.

وكان محمد أبو جبل قد انضم إلى الزمالك قادما من سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 13 مليون جنيه.