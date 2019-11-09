شكرا لقرائتكم الاهلى يبحث عن وديتين فى توقف الدوري لتحقيق المكاسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدير الكرة بالاهلي إنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث.
وأوضح عبدالحفيظ أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، كان فرصة جيدة جدا لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلى يبحث عن وديتين فى توقف الدوري لتحقيق المكاسب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.