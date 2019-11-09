شكرا لقرائتكم الاهلى يبحث عن وديتين فى توقف الدوري لتحقيق المكاسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر، وايضا المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 202 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأضاف مدير الكرة بالاهلي إنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث.

وأوضح عبدالحفيظ أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، كان فرصة جيدة جدا لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية قوية.