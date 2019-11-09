شكرا لقرائتكم حسين الشحات يرفض مغادرة منتخب مصر لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امتنع حسين الشحات لاعب الأهلي مغادرة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال يوم الراحة الذى حصل عليه الفريق أمس الجمعة وفضل الاستمرار فى الفندق من أجل التجهيز و التدريب استعدادًا للمشاركة فى مباراة جزر القمر المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وبات حسين الشحات جناح أيمن النادي الأهلي و منتخب مصر خارج حسابات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، لمباراة كينيا المقرر الخميس المقبل في تصفيات أمّم افريقيا 2021، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية أمام ليبيريا بكدمة قوية في العضلة الأمامية والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه حمدى فتحي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها الشحات ان إصابته عبارة عن كدمة في الركبة تحتاج إلي فترة علاج لعدة أيام ، وأكد الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده علي أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.