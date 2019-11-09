شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشيد بـحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل من ساهم فى النجاح المتميز لـحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والذى أقيم باستاد القاهرة الدولى قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين مصر ومالى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مشيرا أن الدولة المصرية أصبحت بما تمتلكه من إمكانات إدارية وبشرية علامة بارزة بين مختلف دول العالم ذات السمعة الطيبة والمضمون نجاحها فى استضافة مختلف البطولات الرياضية

وألمح الوزير إلى الجهود المبذولة على مدار الأيام الماضية على صعيد التنسيق بين "الوزارة" و"شركة بريزنتيشن" التى قدمت حفل رائع إلى جانب التنظيم المميز داخل الاستاد، إلى جانب "اللجنة المنظمة" وكافة الجهات المعنية للخروج بالبطولة فى جميع مراحلها بالشكل المشرف أمام مختلف وسائل الإعلام العالمية والإفريقية التى تنقل الحدث.

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وأضاف أشرف صبحي أن الوزارة كانت حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية ماليا واداريا وفنيا لضمان نجاح جميع فعاليات البطولة الإفريقية على كافة المستويات التنظيمية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى الحرص على استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب على مدار العام لما تتميز به مصر من إمكانيات تؤهلها لتحقيق التفوق والنجاح فى تنظيم تلك البطولات.

وأكد صبحي أن حفل ختام البطولة سيتسم بالبساطة والابهارأيضا مثلما كان حفل الافتتاح لنؤكد بهذا الحدث وغيره من الأحداث التى تستضيفها مصر إمكانات الدولة المصرية وقدراتها المالية والإدارية والبشرية والفنية على استضافة مختلف الأحداث الرياضية القارية والعالمية لتصبح الرياضة المصرية بذلك أحد أوجه النهضة الشاملة وجزء من النقلة الغير مسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.