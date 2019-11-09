شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن وديتين خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر، وأيضا المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 202 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يجرى البحث والتنسيق مع بعض الأندية لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث.

وأوضح أن الجهاز الفنى يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدورى بعد تحقيق أهدافه فى المرحلة الأولى التى شهدت خوض معسكر إعداد نموذجى فى الإمارات، كان فرصة جيدة جدا لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة التى تشهد ارتباطات محلية وأفريقية قوية.