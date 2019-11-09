شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر المنتخب فى يوم الإجازة ويتمسك بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسين الشحات لاعب الأهلى مغادرة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال يوم الراحة الذى حصل عليه الفريق أمس، الجمعة، وفضل الاستمرار فى الفندق من أجل التجهيز والتدريب استعدادًا للمشاركة فى مباراة جزر القمر المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

خرج حسين الشحات، جناح أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر، من حسابات الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري، لمباراة كينيا المقرر الخميس المقبل فى تصفيات أمّم أفريقيا 2021، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المباراة الودية أمام ليبيريا بكدمة قوية فى العضلة الأمامية والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه حمدى فتحى.

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وأكدت الأشعة التى خضع لها الشحات أن إصابته عبارة عن كدمة فى الركبة تحتاج إلى فترة علاج لعدة أيام، وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.