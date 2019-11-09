شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يوافق على استمرار طاهر ومرعى حتى نهاية البطولة بسبب الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي ، بقيادة شوقى غريب، على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعى الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأثنى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبى على الروح الموجودة من قبل الثنائى محمود مرعى وطاهر طاهر داخل المعسكر وتحفيزهم المستمر للاعبين.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة و النصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.