شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 رسائل ترسم طريق مصر للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم لاعبو المنتخب الوطني للشباب تحت 23 سنة بورتريه الوفاء والانتماء فى فوزهم على مالى، وتجاوز الاختبار الأول في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب منتخب مصر الأولمبى على منتخب مالى بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من الكاميرون وغانا، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويتقاسم منتخبا الكاميرون وغانا المركزين الثانى والثالث، فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط.

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وقدم لاعبو المنتخب 4 رسائل رسمت طريق مصر للأولمبياد لمعرفتها اضغط هنا