شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بايرن ميونخ ويروسيا دورتموند في الدوري الألماني والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 بوروسيا دورتموند أمام فريق بايرن ميونخ يلتقي فريق بوروسيا دورتموند أمام فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

Advertisements موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والقناة الناقلة تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 12. يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يقع بايرن ميونيخ المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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