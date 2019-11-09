قبل النهائي المنتظر.. تعرف على مشوار الهلال وأوراوا في دوري أبطال أسيا

السبت 9 نوفمبر 2019

يستضيف نادي الهلال السعودي فريق أوراوا ريد الياباني، اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



حيث يبحث الهلال السعودي عن الثأر في لقاء اليوم من العملاق الياباني الذي حرمه من اللقب في نهائي مشابه قبل عامين من الآن، عندما تعادلا ذهابًا في الرياض بهدف لمثله، قبل أن يخسر الفريق العربي إيابًا بهدف نظيف.

مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال أسيا

استطاع فريق الهلال من صدارة قمة المجموعة الثالث برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن الدحيل القطري صاحب المركز الثاني.

وفي دور الـ16 نجح الهلال في الاطاحة بمواطنه الأهلي السعودي 4-3 بمجموع المباراتين، وفي دور الـ8 فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

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وفي دور النصف النهائي خطف الهلال بطاقة العبور للدور النهائي من البطولة على حساب السد القطري بنتجة 6-5 بمجموع المباراتين ليضرب العملاق السعودي موعدا ناريا في نهائي البطولة.

مشوار أوراوا ريد دياموندز الياباني في دوري أبطال أسيا

استطاع فريق أوراوا الياباني من إحتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن فريق جيونبك هيونداي موتورز الصيني صاحب الصدارة.

وفي دور الـ16 قلب العملاق الياباني الطاولة على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وتأهل للدور ربع النهائي، وفي الدور ربع النهائي واصل الفريق الياباني مشواره في البطولة واطاح بفريق سنغهاي الصيني، قبل أن يهزم جوانجزو إيفرجراند في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين، ليتأهل للنهائي الأسيوي.

خط هجوم الفريقين قبل موقعة الليلة

ويدخل الهلال المباراة متسلحًا بخط هجوم ناري سجل 23 هدفًا في البطولة، بينما استقبل مرماه 14 هدفًا، أما أوراوا فقد استطاع زيارة مرمى الخصوم 19 مرة، واهتزت شباكه 9 مرات.