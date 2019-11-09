الامارات | عمر خريبين يعود إلى قائمة منتخب سورية في مواجهة الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خريبين يعود إلى قائمة منتخب سورية في مواجهة الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري، بقيادة المدرب فجر إبراهيم، عن قائمة لاعبي "نسور قاسيون" الـ 23، للانضمام إلى المعسكر الحالي استعداداً لمباراتي الصين والفلبين في 14 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة الثانية، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي برز فيها عودة نجم الهلال السعودي عمر خريبين إلى القائمة عقب تعافيه من الإصابة، ليجاور في خط هجوم المنتخب السوري زميله في الدوري السعودي وهداف أهلي جدة عمر السومة.

وتضم قائمة منتخب "نسور قاسيون" في المعسكر، كل من إبراهيم عالمة، وخالد إبراهيم، وأحمد الشيخ، وأحمد الصالح، وعمرو ميداني، وعبدالله الشامسي، وحسين الجويد، وعمرو جنيات، ومؤيد عجان، ويوسف محمد، وخالد كرداوغلي، وكامل حميشة، وخالد مبيض، وأحمد الأشقر، محمد المرمور، وأسامة أومري، ونصوح النكدلي، وورد السلامة، ومحمود المواس، وشادي الحموي، ومارديك مارديكيان، والثنائي الهجومي عمر خريبين وعمر السومة.

وتعد مواجهة المنتخب الصيني بمثابة لقاء قمة على صدارة فرق المجموعة، خصوصاً أن المنتخب السوري يعتلي ترتيب فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة برصيد تسعة نقاط، وبفارق النقطتين عن المنتخب الصيني الساعي لتعويض تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام الفلبين وكان سبباً في فقدانه الصدارة.